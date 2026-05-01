Nuit européennes des musées à Saint-Sernin-du-Bois Musée Raymond Rochette Saint-Sernin-du-Bois

Saint-Sernin-du-Bois

Nuit européennes des musées à Saint-Sernin-du-Bois

Musée Raymond Rochette Esplanade Raymond Rochette Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Organisé par l’association les amis de Saint-Sernin

Venez découvrir la Tour de Saint-Sernin-du-Bois et son musée de nuit !

– Visite libre du musée au rez-de chaussée avec ses trois sections paléontologique, archéologique et ethnologique, incluant une projection vidéo circulaire horizontale.

– Salle des maquettes au deuxième niveau du donjon découvrez en continu une installation vidéo et musicale sur le patrimoine naturel (forêt domaniale, barrage centenaire), le petit patrimoine du village (croix, fontaines, chapelle), et des cartes postales anciennes animées par IA générative.

– Salle d’archives des peintures de M. Raymond Rochette au troisième niveau du donjon une exposition des peintures de M. Raymond Rochette et d’esquisses à découvrir ainsi que la présentation d’un chevalet numérique permettant d’admirer les nombreuses œuvres du peintre numérisées.

Visite libre

Gratuit, sans réservation

Tout public. .

Musée Raymond Rochette Esplanade Raymond Rochette Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 57 52 38 contact@saintsernindubois.net

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English : Nuit européennes des musées à Saint-Sernin-du-Bois

L’événement Nuit européennes des musées à Saint-Sernin-du-Bois Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-04-29 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II