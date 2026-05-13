Visite de la Tour de Saint Sernin du bois et de son musée de nuit, Musée Raymond Rochette, Saint-Sernin-du-Bois

Visite de la Tour de Saint Sernin du bois et de son musée de nuit Samedi 23 mai, 20h00 Musée Raymond Rochette Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez découvrir la Tour de Saint Sernin du bois et son musée de nuit !

– Visite libre du musée au rez-de chaussée, incluant une projection vidéo circulaire.

– Salle des maquettes au deuxième niveau du donjon : découvrez en continu une installation vidéo et musicale sur le patrimoine naturel (forêt domaniale, barrage centenaire) et le petit patrimoine du village (croix, fontaines, chapelle)

– Salle d’archives des peintures de Raymond Rochette au troisième niveau du donjon : une exposition des peintures de M.Raymond Rochette et d’esquisses à découvrir ainsi que la présentation d’un chevalet numérique permettant d’admirer les nombreuses œuvres du peintre numérisées.

Musée Raymond Rochette Esplanade Raymond Rochette, 71200 Saint-Sernin-du-Bois Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 95 57 52 38 https://www.creusotmontceautourisme.fr/offres/musee-du-donjon-musee-raymond-rochette-saint-sernin-du-bois-fr-4182283/ https://www.saintsernindubois.net/ Le donjon (ou la tour) abrite au rez-de-chaussée le musée Raymond Rochette, pour un saisissant raccourci historique à travers ses trois sections : paléontologique, archéologique et ethnologique (dalles avec empreintes, vestiges de l’époque gallo-romaine, éléments d’avion de la seconde guerre mondiale, informations sur des personnages ayant marqués la vie du village, métiers et outils d’autrefois, de nombreux documents, photos, témoins du passé de la commune…). À 1h15 de Paris en TGV (Gare Le Creusot – Montceau-les-Mines – Montchanin)

Venez découvrir la Tour de Saint Sernin du bois et son musée de nuit !

© Franck Lafay