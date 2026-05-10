Visite guidée de Saint-Sernin-du-Bois Place Salignac-Fénelon Saint-Sernin-du-Bois

Saint-Sernin-du-Bois

Visite guidée de Saint-Sernin-du-Bois

Place Salignac-Fénelon Départ près de la mairie Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Découverte de Saint-Sernin et son histoire le donjon médiéval et son musée, l’église et son clocher en tuile de bois, les toiles de Raymond Rochette, le barrage construit par les maîtres de forges du Creusot, ainsi que les personnages qui ont contribué au développement du village.

En fin de visite, possibilité d’un petit parcours pour enfants Partez à la découverte de Saint-Sernin-du-Bois (durée 20 min).

Réservation en ligne jusqu’à la veille à 18h. Le jour-même, contacter l’Office de Tourisme pour vérifier la disponibilité. .

Place Salignac-Fénelon Départ près de la mairie Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

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English : Visite guidée de Saint-Sernin-du-Bois

L’événement Visite guidée de Saint-Sernin-du-Bois Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-05-21 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II