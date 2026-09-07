Visite commentée : ouverture de la chapelle Saint-Guillaume, Chapelle Saint-Guillaume, Sainte-Gemme

Informations pratiques

Visite commentée : ouverture de la chapelle Saint-Guillaume Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Guillaume Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez la chapelle Saint-Guillaume à travers une présentation de son histoire et de son patrimoine.

Chapelle Saint-Guillaume 1 Rue de l’Ermite, 79330 Sainte-Gemme Sainte-Gemme 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Découvrez la chapelle Saint-Guillaume à travers une présentation de son histoire et de son patrimoine.

©ville de Thouars