AGENDA · Sainte-Gemme
Visite commentée : ouverture de la chapelle Saint-Guillaume, Chapelle Saint-Guillaume, Sainte-Gemme
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint-Guillaume · Sainte-Gemme
Informations pratiques
Visite commentée : ouverture de la chapelle Saint-Guillaume Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Guillaume Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez la chapelle Saint-Guillaume à travers une présentation de son histoire et de son patrimoine.
Chapelle Saint-Guillaume 1 Rue de l’Ermite, 79330 Sainte-Gemme Sainte-Gemme 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Découvrez la chapelle Saint-Guillaume à travers une présentation de son histoire et de son patrimoine.
©ville de Thouars