Visite commentée : parcours de mémoire, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite commentée : parcours de mémoire 19 et 20 septembre Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Dans la limite de 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez sur les traces de la Résistance et de la Libération à Brive à travers un parcours de mémoire au cœur de la ville.

Au départ du musée Michelet, cette visite vous mènera à la découverte de lieux emblématiques de cette histoire avant un retour au musée.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 74 06 08 »}] Parking public à proximité.

Partez à la découverte des lieux de la Résistance et de la Libération dans Brive avec ce parcours de mémoire.

© Musée Michelet