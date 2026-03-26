Visite commentée Parigny-La-Rose Sur les traces de l’histoire locale Les Lavault Parigny-la-Rose

Visite commentée Parigny-La-Rose Sur les traces de l’histoire locale

Les Lavault Devant la mairie Parigny-la-Rose Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Visite commentée Parigny-la-Rose Sur les traces de l’histoire locale Faites une pause et venez échanger et partager sur le patrimoine de Parigny-la-Rose Les guides de la Société Scientifique et Artistique de Clamecy et la municipalité vous invitent à découvrir ou redécouvrir cette jolie commune de la Nièvre Durée environ 1h30 Départ 15h devant la mairie Attention ! Places limitées, réservation conseillée Office de Tourisme 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy 03 86 27 02 51- accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr Gratuit .

Les Lavault Devant la mairie Parigny-la-Rose 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Visite commentée Parigny-La-Rose Sur les traces de l’histoire locale

L’événement Visite commentée Parigny-La-Rose Sur les traces de l’histoire locale Parigny-la-Rose a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais