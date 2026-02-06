Visite commentée Patrimoine Templier & Hospitalier Lieu-dit Le Bourg Chavanac
Visite commentée Patrimoine Templier & Hospitalier Lieu-dit Le Bourg Chavanac mardi 4 août 2026.
Lieu-dit Le Bourg Eglise Chavanac Corrèze
Tarif : 1.5 EUR
Tarif réduit
2026-08-04
fin : 2026-08-04
2026-08-04
Ouverture de la billetterie le 1er juillet 2026.
Tourisme Haute-Corrèze vous invite à venir découvrir les sites emblématiques de l’histoire des Templiers & Hospitaliers, aux sources de la Vézère. Pour ce faire une visite commentée de deux sites: église de Chavanac et les églises de Fournol et du bourg de Saint Merd les Oussines, vous sont proposées.
Billetterie obligatoire soit en ligne soit auprès des bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues) .
Lieu-dit Le Bourg Eglise Chavanac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
