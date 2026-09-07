Visite commentée porte du château en péril. Présentation du projet de restauration, Chateau de Volonne 04290 Volonne, Volonne
samedi 19 septembre 2026 · Chateau de Volonne 04290 Volonne · Volonne
Informations pratiques
Visite commentée porte du château en péril. Présentation du projet de restauration Samedi 19 septembre, 09h30 Chateau de Volonne 04290 Volonne Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Présentation de la restauration de la porte du château, Monument Historique fin XVIème. Visite des décors de gypserie à la demande.
Accueil à l’ancien moulin à huile d olive en face du château.
Chateau de Volonne 04290 Volonne 04290 Volonne Volonne 04290 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0684547018 https://www.facebook.com/share/19QRVWLdLW/ Présentation de projet de restauration de la porte du château FIN XVI, Monument Historique Protégé.
Découverte des 4 Ecobalades autour du oatrimoine dans le cadre du festival outdoor avec le geoparc Unesco Accueil à l’ancien moulin à huile ( cours Jacsues Paulon) . Parking devant le château.
Présentation restauration de la porte du château, Monument Historique fin XVIe.
©cathyroux