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Visite commentée porte du château en péril. Présentation du projet de restauration, Chateau de Volonne 04290 Volonne, Volonne

samedi 19 septembre 2026 · Chateau de Volonne 04290 Volonne · Volonne

Visite commentée porte du château en péril. Présentation du projet de restauration, Chateau de Volonne 04290 Volonne, Volonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chateau de Volonne 04290 Volonne
Adresse
04290 Volonne
Ville
04290 Volonne
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Visite commentée porte du château en péril. Présentation du projet de restauration Samedi 19 septembre, 09h30 Chateau de Volonne 04290 Volonne Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Présentation de la restauration de la porte du château, Monument Historique fin XVIème. Visite des décors de gypserie à la demande.
Accueil à l’ancien moulin à huile d olive en face du château.

Chateau de Volonne 04290 Volonne 04290 Volonne Volonne 04290 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0684547018 https://www.facebook.com/share/19QRVWLdLW/ Présentation de projet de restauration de la porte du château FIN XVI, Monument Historique Protégé.
Découverte des 4 Ecobalades autour du oatrimoine dans le cadre du festival outdoor avec le geoparc Unesco Accueil à l’ancien moulin à huile ( cours Jacsues Paulon) . Parking devant le château.
Présentation restauration de la porte du château, Monument Historique fin XVIe.

©cathyroux

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