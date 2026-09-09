Visite commentée : quand les murs racontent…, Abbaye royale de Saint-Riquier, Saint-Riquier

Informations pratiques

Visite commentée : quand les murs racontent… 19 et 20 septembre Abbaye royale de Saint-Riquier Somme

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:15:00+02:00

Avec “Quand les murs racontent…”, plongez dans l’histoire de l’abbaye bénédictine, de l’époque carolingienne au style gothique flamboyant, et traversez 1400 ans d’un passé riche et tumultueux.

Abbaye royale de Saint-Riquier Place de l’Eglise, 80135 Saint-Riquier, France Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France 33360034470 https://www.abbaye-saint-riquier.fr Abbaye (XIIIe-XVIIe siècle), fondée au VIIe siècle sur le tombeau de Saint-Riquier, prototype des abbayes carolingiennes et l’une des plus importantes de l’époque. Acquise en 1972 par le département de la Somme, elle se compose actuellement d’une abbatiale de style gothique flamboyant et de bâtiments abbatiaux de la fin du XVIIe siècle, abritant un musée ainsi qu’un centre culturel et de rencontres. Elle est entourée d’un parc arboré d’environ 3 hectares, planté de 300 arbres fruitiers : pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers, pruniers mais aussi châtaigniers, noyers et noisetiers, ainsi qu’une centaine d’arbres d’ornement. En voiture : Depuis Amiens ou Abbeville, via l’A16 sortie 22 Parking possible sur le parvis de l’abbaye, place de l’église, juste en face du centre culturel. En train : Gare TER d’Abbeville.

Avec “Quand les murs racontent…”, plongez dans l’histoire de l’abbaye bénédictine, de l’époque carolingienne au style gothique flamboyant, et traversez 1400 ans d’un passé riche et tumultueux.

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