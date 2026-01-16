Visite commentée Rac au fil des siècles Place de la Planète Malataverne

Visite commentée Rac au fil des siècles

Place de la Planète Hameau de Rac Malataverne Drôme

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:30:00

2026-08-06

Découverte commentée du charmant hameau de Rac situé à quelques kilomètre du centre de Malataverne et qui vaut le détour, ne serait-ce que pour son panorama exceptionnel dominant la vallée du Rhône.

Place de la Planète Hameau de Rac Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Guided tour of the charming hamlet of Rac, just a few kilometers from the center of Malataverne, which is well worth a visit, if only for its exceptional panoramic views over the Rhône valley.

