Visite commentée : Regard croisé sur Ars, Office de Tourisme, Ars-en-Ré

Informations pratiques

Visite commentée : Regard croisé sur Ars 19 et 20 septembre Office de Tourisme Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation : 05 46 29 46 09

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Cette visite guidée, proposée par Destination Île de Ré, vous invite à découvrir Ars-en-Ré au fil de ses venelles.

Depuis la place Carnot, descendez la rue du Havre jusqu’au port, où le célèbre tortillard et son ancienne gare témoignent de l’histoire de l’île. La visite se poursuit à la découverte des marais salants, avant un retour par l’église Saint-Étienne et son emblématique clocher noir et blanc.

Office de Tourisme Place Carnot 17590 Ars-en-Ré Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 29 46 09 »}]

Cette visite guidée, proposée par Destination Île de Ré, vous invite à découvrir Ars-en-Ré au fil de ses venelles.

© Destination île de Ré