Visite commentée : rivière Souterraine – gouffre géant de Cabrespine, Gouffre Géant de Cabrespine, Cabrespine

Informations pratiques

Visite commentée : rivière Souterraine – gouffre géant de Cabrespine 19 et 20 septembre Gouffre Géant de Cabrespine Aude

Tarif : 56€. Adapté au public ayant une bonne condition physique.

Conditions obligatoires : Poids : Maximum 110 kg / Taille : Minimum 1m50 les bras levés / Âge : à partir de 10 ans (les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Rivière Souterraine

Partez sur les traces des premiers explorateurs en découvrant la partie basse du Gouffre géant de Cabrespine, un univers souterrain préservé, habituellement inaccessible lors de la visite classique.

Accompagnés d’un guide, les visiteurs descendront au fond du gouffre avant d’explorer des galeries richement concrétionnées et de naviguer sur la majestueuse rivière souterraine, également appelée « rivière secrète ».

Cette aventure permettra de découvrir les grands volumes du réseau souterrain, ses remarquables cristallisations et la richesse de son environnement naturel.

Entre exploration et découverte, cette activité offre une immersion originale dans le monde souterrain et invite à appréhender le Gouffre de Cabrespine sous un nouvel angle.

Horaires :

9h00

13h30

Réservation obligatoire : www.gouffre-de-cabrespine.com

Tarif Journées Européennes du Patrimoine : 56 € au lieu de 58 €

Gouffre Géant de Cabrespine La Cresto, 11160 Cabrespine Cabrespine 11160 Aude Occitanie 0468261420 http://www.gouffre-de-cabrespine.com [{« link »: « https://www.gouffre-de-cabrespine.com/activites/la-riviere-souterraine/ »}] Le gouffre de Cabrespine est une cavité aménagée ouverte au public. L’entrée artificielle de la cavité s’ouvre au-dessus du village de Cabrespine dans le département de l’Aude, à proximité du pic de Nore, point culminant de la Montagne Noire. Le site n’est pas desservi par les transports en commun. Plusieurs parkings gratuits sur place

Rivière Souterraine

©SETSN, Romain TURGNE