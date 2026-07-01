Visite commentée : Sem à la Médiathèque Pierre Fanlac, Médiathèque Pierre Fanlac, Périgueux

Informations pratiques

Visite commentée : Sem à la Médiathèque Pierre Fanlac Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Pierre Fanlac Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Après l’important don Sem reçu par la ville de Périgueux en 2025, la médiathèque Pierre-Fanlac vous propose de redécouvrir ce dessinateur périgourdin.

Cette visite mêlera présentation de l’homme et de sa carrière, ainsi que découverte de quelques-unes de ses œuvres conservées dans le magasin patrimonial.

Médiathèque Pierre Fanlac 12 avenue Georges-Pompidou, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 45 65 45 https://www.perigueux-mediatheque.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@perigueux.fr »}] Créée en 1809, la bibliothèque municipale de Périgueux accueille les collections confisquées à la Révolution auprès des institutions religieuses dissoutes et des émigrés. Les différentes acquisitions, dons, legs ont permis l’enrichissement de la bibliothèque qui est aujourd’hui, avec Bordeaux et Pau, une des trois bibliothèques municipales classées d’Aquitaine, en raison de la richesse de ses fonds anciens et patrimoniaux.

Après l’important don Sem reçu par la ville de Périgueux en 2025, la Médiathèque Pierre Fanlac vous propose de (re)découvrir le dessinateur périgourdin Sem au cours d’une visite mêlant présentation…

©Association Sem