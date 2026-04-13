Visite commentée, sur réservation, d’un jardin préservant la biodiversité du Sud-Essonne, Jardins de Bressault, Étampes

Visite commentée, sur réservation, d’un jardin préservant la biodiversité du Sud-Essonne Dimanche 7 juin, 11h00, 15h00 Jardins de Bressault Essonne

Maximum 15 personnes. Les enfants de 15 ans ou moins doivent être accompagnés. Départ des visites commentées à 11h et 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Rehabilitation de la biodiversité végétale et animale du Sud-Essonne

Visite d’une tentative de restauration

Le constat

Comme dans beaucoup de régions, le nombre d’espèces végétales et animales du Sud-Essonne et leurs effectifs ont diminué considérablement ces 40 dernières années. Les phénomènes essentiels ayant conduit à ce déclin sont, par ordre décroissant d’importance, la modification et la disparition des habitats favorables aux espèces, la pollution (dont traitements phytosanitaires), l’arrivée d’espèces invasives, les modifications climatiques

Caractéristiques du site

La tentative de restauration (menée depuis 2019) se situe sur une partie du terrain (5000 m²) d’une ancienne ferme maraîchère datant du 17ème siècle, au confluent de deux rivières, dans un cadre esthétique entouré de parcelles non construites plus ou moins boisées ou traitées en zones vertes.

Cette localisation particulière permet le maintien d’une faune et d’une flore locale en même temps qu’elle autorise l’arrivée d’espèces régionales non initialement présentes.

Méthodologie du projet

La méthode adoptée dans la tentative de restauration vise à corriger les phénomènes mentionnés dans le constat et à favoriser le retour des plantes et insectes régionaux. Ce choix se base sur le fait que plantes et insectes sont des éléments clés du fonctionnement des écosystèmes naturels. Leur retour et leur développement sur place devrait donc naturellement être accompagné de ceux des autres groupes animaux (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, …) autrefois présents mais disparus ou épisodiques aujourd’hui.

1- Diversification des parcelles de façon à reproduire les types de milieux naturels su Sud-Essonne compatibles avec la nature du terrain : bords de rivière restaurés, prairies naturelles, friches, vergers, haies, massifs fleuris cultivés formés uniquement de plantes mellifères.

2 – Gestion écologique par fauchage annuel des prairies; Pas de traitement phytosanitaire ni d’engrais.

3- Contrôle manuel des plantes indésirables ou à tendance invasive. Réintroduction par plantation ou semis de certaines espèces régionales. Création de gîtes, abris et sites de reproduction pour les insectes pollinisateurs et décomposeurs.

4- Les modifications climatiques ne pouvant être maîtrisées, on tente d’y adapter le site en respectant (et surveillant) les espèces nouvelles arrivées naturellement et peut-être initiatrices d’une évolution naturelles de la composition spécifique locale. Limitation des pertes d’eau et des arrosages dans les massifs fleuris cultivés par installation de mulch biodégradable.

Résultats depuis le début de la tentative de restauration

Depuis 2019, en se limitant aux organismes facilement observables, on a pu dénombrer :

– 227 espèces de plantes à fleurs sauvages (dont 6 d’orchidées) parmi lesquelles 11 sont protégées et 28 d’intérêt patrimonial (déterminantes ZNIEFF). S’y ajoutent une centaine de variétés cultivées (43 de rosiers).

– 157 espèces d’insectes (dont 26 de papillons) parmi lesquelles 3 sont protégées et 16 d’intérêt patrimonial.

– 40 espèces d’oiseaux (dont 2 de rapaces) parmi lesquelles 29 sont protégées et 38 d’intérêt patrimonial).

– 11 espèces de mammifères dont 3 protégées et 2 d’intérêt patrimonial.

– 2 espèces de reptile protégées et d’intérêt patrimonial.

– 1 espèce de batracien protégée et d’intérêt patrimonial

Jardins de Bressault 31 rue de Saclas 91150 Étampes Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France 06 20 49 36 89 [{« type »: « email », « value »: « jardins.bressault@gmail.com »}] Un cadre esthétique au confluent de deux rivières, associant prairies naturelles et massifs fleuris, sur le terrain d’une ancienne ferme maraîchère datant du 17ème siècle et mitoyen d’un site classé (Les Portereaux ). Une tentative (menée depuis 2019) de restauration de la biodiversité locale végétale et animale disparue depuis les 40 dernières années. Gestion écologique. Visites libres et guidées. Gare RER C (St Martin d’Etampes) à 5 mn à pied. Depuis Paris par RN 20 : 3ème sortie « Etampes », parking de la gare St Martin d’Etampes, nombreuses places en week-end

Visite commentée

©François Lieutier