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Visite commentée : un balcon sur l’océan, entre richesses et fragilités, Croix d’Archiloa, Saint-Jean-de-Luz

samedi 19 septembre 2026 · Croix d'Archiloa · Saint-Jean-de-Luz

Visite commentée : un balcon sur l’océan, entre richesses et fragilités, Croix d’Archiloa, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Croix d'Archiloa
Adresse
Square de la Croix d'Archiloa 64500 Saint-Jean-de-Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sur Inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme.

Visite commentée : un balcon sur l’océan, entre richesses et fragilités Samedi 19 septembre, 10h00 Croix d’Archiloa Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur Inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

De la croix d’Archiloa à la pointe Sainte-Barbe, laissez-vous guider à la découverte du patrimoine naturel, historique et architectural du littoral basque.

Des formations géologiques aux vestiges du système défensif allemand, en passant par les villas emblématiques et l’histoire des digues, ce parcours commenté par les guides-conférencières de l’Office de tourisme Pays basque révèle les multiples facettes de la côte.

Samedi 19 : à 10h.

Gratuit, sur inscription auprès du CIAP ou dans les offices de tourisme.

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De la Croix d’Archiloa à la pointe Sainte-Barbe, laissez-vous guider à la découverte du patrimoine naturel, historique et architectural du littoral basque. Des formations géologiques aux vestiges du …

© PAH Saint-Jean-de-Luz Ciboure

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