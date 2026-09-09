Visite commentée : un balcon sur l’océan, entre richesses et fragilités, Croix d’Archiloa, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Visite commentée : un balcon sur l’océan, entre richesses et fragilités Samedi 19 septembre, 10h00 Croix d’Archiloa Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur Inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

De la croix d’Archiloa à la pointe Sainte-Barbe, laissez-vous guider à la découverte du patrimoine naturel, historique et architectural du littoral basque.

Des formations géologiques aux vestiges du système défensif allemand, en passant par les villas emblématiques et l’histoire des digues, ce parcours commenté par les guides-conférencières de l’Office de tourisme Pays basque révèle les multiples facettes de la côte.

Samedi 19 : à 10h.

Gratuit, sur inscription auprès du CIAP ou dans les offices de tourisme.

Croix d’Archiloa Square de la Croix d’Archiloa 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 54 81 07 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 26 03 16 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 47 64 56 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ciap-recollets.fr »}]

De la Croix d’Archiloa à la pointe Sainte-Barbe, laissez-vous guider à la découverte du patrimoine naturel, historique et architectural du littoral basque. Des formations géologiques aux vestiges du …

© PAH Saint-Jean-de-Luz Ciboure