Visite commentée Un écrin parmi les lavandes Solérieux

Visite commentée Un écrin parmi les lavandes

Village Solérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Votre guide vous conduira au fil des ruelles pleines de charme, au cœur d’un petit village, véritable joyau niché dans le territoire Drôme Sud Provence.

Village Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Your guide will lead you along charming little streets to the heart of a small village, a real gem nestled in the Drôme Sud Provence region.

