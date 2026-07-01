Informations pratiques

[Visite commentée] « Un pied dans le futur, un pied dans le passé » : le Château de l’Engarran se réinvente au présent 18 – 20 septembre Château de l’Engarran et son parc Hérault

Sur réservation. Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le château de l’Engarran célèbre le centenaire de son classement au patrimoine et les 100 ans de présence de la famille Grill.

Partez pour une visite guidée inédite autour du thème « Comment entretenir et réinventer notre patrimoine ? » et découvrez les coulisses de la restauration du château, ses archives, ses jardins et ses trésors architecturaux.

La visite sera ponctuée par une dégustation itinérante des nouvelles cuvées du domaine.

Château de l’Engarran et son parc Route de Lavérune, 34880 Lavérune, France Lavérune 34880 Hérault Occitanie 0467470002 https://chateau-engarran.com https://www.facebook.com/chateaudelengarran/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.wineactivities.net/api/1765881882107_oa7a18nui/?ppt=1782822843699_wbu3d6ttx »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 47 00 02 »}] Découvrez l’histoire du château du XVIIe au XVIIIe siècle, son hall, son grand salon, ses caves voutées et ses jardins à la française, accessibles uniquement via nos visites guidées durant toute l’année car il s’agit d’une propriété privée. Parking sur place.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Château de l’Engarran célèbre le centenaire de son classement au patrimoine et les 100 ans de présence de la famille Grill.

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