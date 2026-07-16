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Visite commentée : un voyage dans le monde secret de l’Or, Maison de l’Or en Limousin, Le Chalard

samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Or en Limousin · Le Chalard

Visite commentée : un voyage dans le monde secret de l’Or, Maison de l’Or en Limousin, Le Chalard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de l'Or en Limousin
Adresse
Rue du Paladas, 87500 Le Chalard
Ville
87500 Le Chalard
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée : un voyage dans le monde secret de l’Or 19 et 20 septembre Maison de l’Or en Limousin Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La fabuleuse épopée de l’or en Limousin – 2500 ans d’histoire à découvrir

Plongez dans 2500 ans d’histoire aurifère au cœur du Limousin ! À la Maison de l’Or, revivez l’aventure de l’or depuis les Gaulois jusqu’à nos jours, à travers un parcours ludique, pédagogique et accessible à tous.

Au programme :
Le coin « découverte gauloise » avec démonstration du broyage du minerai sur des tables de broyage d’époque.
Jeu du Petit Gaulois pour les enfants (avec cadeau surprise à la clé ).
Atelier de frappe de monnaie gauloise (1 €).
Rencontre avec un géologue et un ancien mineur, témoins de la ruée vers l’or en Limousin.
L’après-midi, un tourneur sur bois vous fera découvrir son métier.
Un musée labellisé Tourisme et Handicap :
Film en Langue des Signes Française (LSF)
Boucles magnétiques, livrets en braille et FALC, planches en relief, visite audio-décrite
Visites guidées adaptées pour non-voyants et personnes en situation de handicap mental
Prolongez l’expérience avec la découverte du village médiéval du Chalard, son église romane et son cimetière des moines, ou détendez-vous pour un pique-nique au bord de la rivière.
Une journée idéale mêlant histoire, nature et découverte, pour petits et grands !

Maison de l’Or en Limousin Rue du Paladas, 87500 Le Chalard Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.orenlimousin.com L’épopée de l’extraction de l’or en Limousin : un patrimoine naturel et industriel à découvrir ! Matériel de la mine, objets anciens, photos, panneaux et échantillons géologiques vous transportent à travers 2500 ans d’histoire, des Celtes et Gaulois à nos jours. Vous découvrirez le monde secret de ce métal précieux : géologie, évolution de son exploitation dans la région du Chalard, technologies de traitement, place dans notre économie. 8 km de Saint-Yrieix-la-Perche.
La fabuleuse épopée de l’or en Limousin – 2500 ans d’histoire à découvrir

©chalardinitiatives

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