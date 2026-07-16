Visite commentée : un voyage dans le monde secret de l’Or, Maison de l’Or en Limousin, Le Chalard

Informations pratiques

Visite commentée : un voyage dans le monde secret de l’Or 19 et 20 septembre Maison de l’Or en Limousin Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La fabuleuse épopée de l’or en Limousin – 2500 ans d’histoire à découvrir

Plongez dans 2500 ans d’histoire aurifère au cœur du Limousin ! À la Maison de l’Or, revivez l’aventure de l’or depuis les Gaulois jusqu’à nos jours, à travers un parcours ludique, pédagogique et accessible à tous.

Au programme :

Le coin « découverte gauloise » avec démonstration du broyage du minerai sur des tables de broyage d’époque.

Jeu du Petit Gaulois pour les enfants (avec cadeau surprise à la clé ).

Atelier de frappe de monnaie gauloise (1 €).

Rencontre avec un géologue et un ancien mineur, témoins de la ruée vers l’or en Limousin.

L’après-midi, un tourneur sur bois vous fera découvrir son métier.

♿ Un musée labellisé Tourisme et Handicap :

Film en Langue des Signes Française (LSF)

Boucles magnétiques, livrets en braille et FALC, planches en relief, visite audio-décrite

Visites guidées adaptées pour non-voyants et personnes en situation de handicap mental

Prolongez l’expérience avec la découverte du village médiéval du Chalard, son église romane et son cimetière des moines, ou détendez-vous pour un pique-nique au bord de la rivière.

Une journée idéale mêlant histoire, nature et découverte, pour petits et grands !

Maison de l’Or en Limousin Rue du Paladas, 87500 Le Chalard Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.orenlimousin.com L’épopée de l’extraction de l’or en Limousin : un patrimoine naturel et industriel à découvrir ! Matériel de la mine, objets anciens, photos, panneaux et échantillons géologiques vous transportent à travers 2500 ans d’histoire, des Celtes et Gaulois à nos jours. Vous découvrirez le monde secret de ce métal précieux : géologie, évolution de son exploitation dans la région du Chalard, technologies de traitement, place dans notre économie. 8 km de Saint-Yrieix-la-Perche.

La fabuleuse épopée de l’or en Limousin – 2500 ans d’histoire à découvrir

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