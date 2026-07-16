Visite commentée : une journée à la découverte de la vie paysanne, Musée « Nos campagnes autrefois », Goutrens

Informations pratiques

Visite commentée : une journée à la découverte de la vie paysanne 19 et 20 septembre Musée « Nos campagnes autrefois » Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Buvette sur place. Pour plus d’informations, veuillez contacter ce numéro : 06 82 22 66 71.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongée dans la vie rurale d’autrefois

Remontez le temps et découvrez la vie dans nos campagnes avant l’arrivée de l’électricité, grâce à ce musée unique retraçant le quotidien vers 1950 et bien avant.

Explorez les métiers du passé et la vie du paysan à travers de nombreuses scènes authentiques :

La cave, la forge, l’étable,

Le cordier, le menuisier, le sabotier,

La basse-cour, la cuisine, la chambre,

Le bistrot, l’épicerie, l’école, la mairie… et bien plus encore !

Tout au long de la visite, laissez-vous surprendre par la présence d’animaux et de personnages grandeur nature, habillés et équipés comme à l’époque.

Ne manquez pas la riche collection de matériel agricole : outils de fenaison, travaux des champs, récoltes, transports d’antan… Un véritable voyage dans le temps !

Musée « Nos campagnes autrefois » La Palairie, 12390 Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie Le musée « Nos campagnes autrefois » situé à Goutrens (12390) dans l’Aveyron retrace des moments de la vie d’autrefois à la campagne.

Plongez dans la vie de nos campagnes avant l’avènement de l’électricité grâce à ce musée unique retraçant la vie à la campagne vers 1950 et bien avant.

©Nos Campagnes Autrefois