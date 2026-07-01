Visite libre de l’Espace Georges Rouquier, Espace Georges Rouquier, Goutrens

Informations pratiques

Visite libre de l’Espace Georges Rouquier 19 et 20 septembre Espace Georges Rouquier Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Cinéma, mémoire et poésie en images

Profitez d’une visite gratuite de l’Espace Georges-Rouquier, dédié au célèbre cinéaste, et plongez dans l’univers du cinéma documentaire et poétique.

Une projection en continu des courts métrages de Georges Rouquier et Jacques Demy vous fera découvrir deux regards singuliers sur la vie, le réel et l’imaginaire.

Espace Georges Rouquier Le Bourg, 12390 Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie 05 65 42 19 89 http://www.espace.georges.rouquier.fr L’espace Georges Rouquier est un lieu de mémoire dédié à Georges Rouquier, célèbre cinéaste ayant réalisé et tourné deux films cultes de l’histoire du cinéma, Farrebique et Biquefarre, à Goutrens, avec un écart de 38 ans entre les deux. Georges Rouquier est également reconnu pour ses nombreux documentaires, courts et longs métrages, ainsi que ses films de fiction.

À travers les 250 m2 de l’espace Georges Rouquier, les visiteurs pourront découvrir la vie du cinéaste et son œuvre à travers des extraits de films. Une frise illustrée de 40 mètres de long, déployée de salle en salle, relate la vie et l’œuvre de Georges Rouquier à l’aide de documents rares tels que des images de tournage, des photographies, des reportages et des archives diverses, ainsi que des documents sonores.

Des projections d’extraits de Farrebique et Biquefarre sont diffusées sur des écrans, tandis que des diaporamas présentent des portraits, des images de films et des moments de tournage. Les visiteurs auront également l’occasion d’explorer la riche production cinématographique de Georges Rouquier grâce à de nombreux extraits de films disponibles dans sept « box vidéo ».

Enfin, une salle d’exposition temporaire propose des thématiques en lien avec le cinéma et la ruralité, offrant ainsi un panorama complet de cet art passionnant. À 30 minutes de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue, entre Saint-Christophe et Rignac. À 7 km de Bournazel, 12 km de Belcastel, 30 km de Conques.

Cinéma, mémoire et poésie en images

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