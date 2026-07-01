Visite commentée : voitures anciennes & découverte du circuit d’Albi, Circuit d’Albi, Le Sequestre

Informations pratiques

Visite commentée : voitures anciennes & découverte du circuit d’Albi Dimanche 20 septembre, 08h00 Circuit d’Albi Tarn

Gratuit. Sans réservation. Limité à 100 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Circuit d’Albi ouvrira exceptionnellement ses portes au public le dimanche 20 septembre 2026.

Cette journée sera placée sous le signe de la découverte et de la passion automobile, avec une exposition de voitures anciennes mettant à l’honneur le patrimoine mécanique.

Les visiteurs pourront également découvrir les coulisses du circuit et ses infrastructures à travers des visites commentées, animées par des bénévoles de l’association et des pilotes. Ils partageront l’histoire du circuit, son évolution, son fonctionnement, ainsi que de nombreuses anecdotes sur ce lieu emblématique des sports mécaniques.

Cette ouverture exceptionnelle offrira une immersion unique dans le patrimoine sportif et technique du Circuit d’Albi, en associant découverte de véhicules de collection et valorisation d’un site historique, dans l’esprit des Journées européennes du patrimoine.

Circuit d’Albi Circuit d’Albi, 81990 Le Sequestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie 0563491515 https://circuit.albi.fr/ https://www.facebook.com/albicircuit/ Créé en 1933, il est l’un des plus anciens circuits de France encore en activité. Long de 3,565 km, il est réputé pour son tracé rapide et technique, accueillant tout au long de l’année des compétitions automobiles, motocyclistes et des journées d’essais. Véritable lieu de passion pour les sports mécaniques, le Circuit d’Albi contribue également au dynamisme sportif et économique de son territoire. L’accès au Circuit d’Albi est réglementé afin de garantir la sécurité de tous les usagers.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Circuit d’Albi ouvrira exceptionnellement ses portes au public le dimanche 20 septembre 2026. Cette journée sera placée sous le signe de la et …

©Circuit d’Albi – Eric Laurens