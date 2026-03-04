Visite commentées : « coeur à coeur », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Visite commentées : « coeur à coeur » Lundi 30 mars, 15h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

8€/5€/3€

Début : 2026-03-30T15:30:00+02:00 – 2026-03-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-03-30T15:30:00+02:00 – 2026-03-30T16:30:00+02:00

Parce que le printemps est la saison des amours, cette visite atypique vous fera découvrir des boîtes coeur, des sabots à pointes, un bijou de cheveux et d’autres objets insolites, qui ont permis d’exprimer les sentiments amoureux au cours de l’histoire.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229637952081 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

