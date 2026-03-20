Visite-conférence À la découverte du patrimoine juif Strasbourg
Visite-conférence À la découverte du patrimoine juif Strasbourg dimanche 6 septembre 2026.
Visite-conférence À la découverte du patrimoine juif
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 15:30:00
fin : 2026-09-06 16:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Découvrez l’histoire méconnue du judaïsme médiéval à Strasbourg et ses développements jusqu’au XIXe siècle. Ce parcours sur les traces des lieux qui ont accueilli la vie juive au Moyen Âge, avant le massacre de 1349 et l’expulsion, permettra d’évoquer les spécificités du judaïsme alsacien. Il retracera son évolution dans le temps, jusqu’à l’émancipation et l’épanouissement de la communauté juive à l’aube du XXe siècle. À cette occasion, le mikveh, le bain rituel du XIIIe siècle, pourra exceptionnellement être visité. .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 28 20 guides@visitstrasbourg.fr
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L’événement Visite-conférence À la découverte du patrimoine juif Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-20 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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