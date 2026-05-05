Bramevaque

Visite contée dont tu es le héros

rdv devant la mairie BRAMEVAQUE Bramevaque Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Plongez dans une enquête palpitante au Moyen Age pour aider Peyronne à retrouver son frère. Faites les bons choix, agissez et décidez vous-même de l’issue de l’aventure.

A partir de 4 ans

Rdv devant la mairie

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rdv devant la mairie BRAMEVAQUE Bramevaque 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30

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English :

Dive into a thrilling medieval investigation to help Peyronne find her brother. Make the right choices, take action and decide the outcome yourself.

Ages 4 and up

Meeting point in front of the town hall

L’événement Visite contée dont tu es le héros Bramevaque a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65