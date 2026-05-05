Visite contée dont tu es le héros rdv devant la mairie Bramevaque
Visite contée dont tu es le héros rdv devant la mairie Bramevaque mardi 21 juillet 2026.
Bramevaque
Visite contée dont tu es le héros
rdv devant la mairie BRAMEVAQUE Bramevaque Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Plongez dans une enquête palpitante au Moyen Age pour aider Peyronne à retrouver son frère. Faites les bons choix, agissez et décidez vous-même de l’issue de l’aventure.
A partir de 4 ans
Rdv devant la mairie
.
rdv devant la mairie BRAMEVAQUE Bramevaque 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dive into a thrilling medieval investigation to help Peyronne find her brother. Make the right choices, take action and decide the outcome yourself.
Ages 4 and up
Meeting point in front of the town hall
L’événement Visite contée dont tu es le héros Bramevaque a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65