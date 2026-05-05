Visite contée Tous aux bains ! SIRADAN Siradan
Visite contée Tous aux bains ! SIRADAN Siradan lundi 10 août 2026.
Siradan
Visite contée Tous aux bains !
SIRADAN RDV devant l’église Siradan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:00:00
fin : 2026-08-10 16:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Les Pyrénées constituent dès la fin du XIXe siècle, un espace privilégié pour le développement du thermalisme , entrainant la construction de villas, d’hôtels et de lieux de divertissement (casinos, parcs arborés…). A travers le destin de 4 personnages, découvrez les petites histoires de Siradan et du thermalisme.
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SIRADAN RDV devant l’église Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30
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English :
Since the end of the 19th century, the Pyrenees have been a prime location for the development of the spa industry, leading to the construction of villas, hotels and entertainment facilities (casinos, tree-lined parks, etc.). Through the destinies of 4 characters, discover the little stories of Siradan and thermalism.
L’événement Visite contée Tous aux bains ! Siradan a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65