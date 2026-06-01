Visite croisée avec la Ferme Microphone – exposition Hors-sol, Les Ateliers du Vent, Rennes

Visite croisée avec la Ferme Microphone – exposition Hors-sol Dimanche 28 juin, 16h00 Les Ateliers du Vent Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Créatrice sonore et comédienne, Céline Le Corre co-fonde les Ateliers du Vent en 1996. Elle développe depuis 2024 la Ferme Microphone, un espace où le maraîchage devient aussi un terrain d’exploration sensible, reliant pratiques agricoles, écoute et création sonore.

Céline Le Corre est invitée dans le cadre de l’exposition Hors-sol pour une visite partagée avec la médiatrice Lucie Robin et Marin Esnault, commissaire associé de l’exposition. Cette visite propose un nouveau regard sur les œuvres présentées, à travers le prisme du maraîchage bio et des enjeux d’une agriculture alternative et contemporaine.

Exposition ouverte du 11 juin au 12 juillet 2026. Le jeudi et vendredi de 16h à 20h ; le samedi et dimanche de 14h à 18h.

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 27 75 56 https://www.lesateliersduvent.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 27 75 56 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesateliersduvent.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesateliersduvent.org/ »}]

Céline Le Corre développe depuis 2024 la Ferme Microphone, un espace où le maraîchage devient aussi un terrain d’exploration sensible, reliant pratiques agricoles et création sonore. Elle est invitée… Conférence rencontre

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