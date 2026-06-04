Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles
Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles mercredi 1 juillet 2026.
Crouseilles
Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles
Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Le Château de Crouseilles vous propose une visite des installations de la Cave coopérative produisant du Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et Bleu Tannat, son vignoble, son terroir, la cave et les chais de vinification et d’élevage, et vous emmène partager l’essentiel de leur histoire, de leur passion. Durée 1h30. .
Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr
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English : Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles
L’événement Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles Crouseilles a été mis à jour le 2026-06-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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