Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles

Crouseilles

Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Le Château de Crouseilles vous propose une visite des installations de la Cave coopérative produisant du Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et Bleu Tannat, son vignoble, son terroir, la cave et les chais de vinification et d’élevage, et vous emmène partager l’essentiel de leur histoire, de leur passion. Durée 1h30. .

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr

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English : Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles

L’événement Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles Crouseilles a été mis à jour le 2026-06-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran