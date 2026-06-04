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Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles

Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles

Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Route de Madiran

Adresse : Château de Crouseilles

Ville : 64350 Crouseilles

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Crouseilles

Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Le Château de Crouseilles vous propose une visite des installations de la Cave coopérative produisant du Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et Bleu Tannat, son vignoble, son terroir, la cave et les chais de vinification et d’élevage, et vous emmène partager l’essentiel de leur histoire, de leur passion. Durée 1h30.   .

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14  info@crouseilles.fr

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English : Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles

L’événement Visite Crouseilles Signature , au Château de Crouseilles Crouseilles a été mis à jour le 2026-06-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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