Visite Dans la peau des bâtisseurs Alençon mercredi 5 août 2026.

Alençon

Visite Dans la peau des bâtisseurs

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 14:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Visite destinée aux enfants de 6 à 9 ans.

Le temps d’une visite, entrez dans la peau des bâtisseurs du Moyen Âge.

Découvrez leurs secrets de construction, leurs outils et les différents corps de métiers qui ont permis l’édification des monuments emblématiques d’Alençon.

Durée 1h15

Enfants 4€ / Adulte accompagnant gratuit

(2 accompagnants maxi par famille + 1€ par adulte supplémentaire) .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : Visite Dans la peau des bâtisseurs

L’événement Visite Dans la peau des bâtisseurs Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON