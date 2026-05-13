Visite dansée avec Nicolas Hubert, Musée Géo-Charles, Échirolles

Visite dansée avec Nicolas Hubert Samedi 23 mai, 16h30 Musée Géo-Charles Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’exposition « Géo Charles, une histoire échirolloise » qui donne à voir la collection Géo Charles et les acquisitions d’art contemporain.

Cette visite dansée par l’artiste Nicolas Hubert mettra en lumière avec originalité et poésie les oeuvres présentées dans cette belle batisse.

Musée Géo-Charles 1 Rue Géo Charles, 38130 Échirolles, France Échirolles 38130 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476225863 https://www.echirolles.fr/culture-sports-loisirs/expos-et-musees/musee-geo-charles Sportif émérite et homme de lettres (lauréat du concours de littérature aux jeux Olympiques de 1924), Géo-Charles a collectionné de nombreuses œuvres d’art célébrant le sport. Le musée réunit peintures, dessins, sculptures et lithographies. Une manière décalée de découvrir le cubisme, le futurisme ou le surréalisme, pour les sportifs autant que pour les esthètes. À travers les œuvres de sa collection, on rencontre tour à tour l’écrivain, l’animateur, le chroniqueur et le sportif.

Venez découvrir l’exposition « Géo Charles, une histoire échirolloise » qui donne à voir la collection Géo Charles et les acquisitions d’art contemporain.

©Raoul Lemercier