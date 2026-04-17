Oberhaslach

Visite d’ateliers de sculpteur

24 rue de Molsheim Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Découvrir le cadre dans lequel travaille monsieur Sylvain Chartier. Mettre en lumière son approche des formes et des matières utilisées tout au long de mes 40 ans de pratique. ( plâtre, argile,cire, pierre,acier,bronze).

Sylvain Chartier vous propose cette visite de ses ateliers sur 1km de promenade, qui permettra de découvrir le cadre dans lequel il travaille, et de mettre en lumière son approche des formes et des matières utilisées tout au long de mes 40 ans de pratique. ( plâtre, argile,cire, pierre,acier,bronze). .

24 rue de Molsheim Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

Discover the context in which Sylvain Chartier works. Highlight his approach to the forms and materials he has used in his 40 years of practice (plaster, clay, wax, stone, steel, bronze).

L’événement Visite d’ateliers de sculpteur Oberhaslach a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig