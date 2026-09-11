Visite de Biarritz par le musée historique Parc Mazon et Plaza Berri Rue Broquedis Biarritz
samedi 26 septembre 2026 · Rue Broquedis · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Visite de Biarritz par le musée historique Parc Mazon et Plaza Berri
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Visite organisée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par la guide-conférencière Isabelle de Marichalar.
Découvrez la pelote basque au cœur de Biarritz et laissez‑vous emporter pour une visite commentée dédiée à ce jeu ancestral, inscrit depuis des générations dans l’art de vivre et la passion des Biarrots.
Entre traditions, anecdotes de champions et exploration des sites emblématiques, le Musée Historique vous propose une balade patrimoniale où mémoire, actualité sportive et élégance balnéaire se rencontrent.
Fronton du Parc Mazon, Plaza Berri, ces hauts lieux vibrent toujours au rythme des parties de pelote qui s’y jouent. Ils expriment toute la force culturelle de ce sport vibrant et font résonner les murs de Biarritz .
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28
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English : Visite de Biarritz par le musée historique Parc Mazon et Plaza Berri
L’événement Visite de Biarritz par le musée historique Parc Mazon et Plaza Berri Biarritz a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Biarritz
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