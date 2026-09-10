Visite de chantier « L’église de Chassagne : La restauration d’un Monument historique », eglise Saint-Pierre-Saint-Caprais, Chassagne

Informations pratiques

Visite de chantier « L’église de Chassagne : La restauration d’un Monument historique » Samedi 19 septembre, 14h00 eglise Saint-Pierre-Saint-Caprais Puy-de-Dôme

nombre limité de places. à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine, le Pays d’art et d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire vous propose de suivre un architecte du patrimoine pour découvrir le chantier de restauration de l’église de Chassagne, Monument historique.

Un architecte en charge de la restauration de cet édifice protégé (inscrit MH), aux origines romanes, vous présentera le projet de restauration en cours, les nombreuses redécouvertes et les opérations engagées ou à venir. Profitez d’un moment privilégié avec l’architecte et venez découvrir l’organisation d’un chantier de restauration d’un Monument historique, les différents métiers impliqués ou encore les matériaux et les techniques employés.

eglise Saint-Pierre-Saint-Caprais 63320 Chassagne Chassagne 63320 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.issoire-tourisme.com »}]

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