Verrières

Visite de chantier

La Barrière Verrières Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 15:00:00

fin : 2026-06-19 17:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Réhabilitation d’un espace technique en lieu de vie; valorisation du bâti existant; mise en œuvre d’un régulateur thermique et hygrométrique naturel en chaux chanvre, réemploi des moellons calcaires in situ. Réservation obligatoire au 02 33 85 36 36 ou 02 33 85 36 20. .

La Barrière Verrières 61110 Orne Normandie +33 2 33 85 36 36

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English : Visite de chantier

L’événement Visite de chantier Verrières a été mis à jour le 2026-06-08 par PNRP