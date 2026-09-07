Visite de château de la Brèche, Château de la Brèche, Parçay-sur-Vienne

Informations pratiques

Visite de château de la Brèche Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de la Brèche Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des extérieurs du domaine comprenant les restes d’un manoir du XVᵉ siècle, entouré de douves et un château de style palladien, construit en 1820 et agrandi en 1910.

Château de la Brèche 22 Route de la Brèche, 37220 Parcay Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 80 01 38 14 Un manoir du XVᵉ siècle et un nouveau château de 1820, agrandis en 1910 de style Palladien.

Visite guidée des extérieurs du domaine comprenant les restes d’un manoir du XVᵉ siècle, entouré de douves et un château de style palladien, construit en 1820 et agrandi en 1910.

Caroline Basset-Chercot