Visite de ferme | Damien Grasset | Ouïdes Ouides

453 route de mas gratuze Ouides Haute-Loire

Début : Samedi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

2026-07-01

Route des savoirs-faire de Haute-Loire

Découvrir les richesses du département, agriculture, gastronomie…

Damien Grasset vous propose une visite commentée de sa ferme, il est éleveur de vache limouzines et producteur de lentilles vertes du Puy.

453 route de mas gratuze Ouides 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 13 02 39 grasset.dylan@gmail.com

English :

Route des savoirs-faire de Haute-Loire (Haute-Loire know-how route)

Discover the riches of the department, from agriculture to gastronomy…

Damien Grasset offers a guided tour of his farm, where he breeds Limouzines cows and produces green Puy lentils.

