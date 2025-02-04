Visite de ferme | Ferme des Val’Lands | St Christophe Saint-Christophe-d’Allier

Visite de ferme | Ferme des Val’Lands | St Christophe

Le bourg Saint-Christophe-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Élevage de vache allaitante Highlands Cattle.

Vente directe à la ferme de viandes surgelées et de produits apicoles.

Visite du troupeau et des ruches avec dégustation de miel.

Sur réservation.

Le bourg Saint-Christophe-d’Allier 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 51 78 94 lafermedesvallands@gmail.com

English :

Breeding of Highlands Cattle.

Direct farm sales of frozen meats and beekeeping products.

Visit the herd and hives with honey tasting.

Reservations required.

