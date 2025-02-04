Visite de ferme | Ferme des Val’Lands | St Christophe Saint-Christophe-d’Allier
Saint-Christophe-d'Allier Haute-Loire
2026-07-01 14:00:00
2026-08-31 18:00:00
2026-07-01
Élevage de vache allaitante Highlands Cattle.
Vente directe à la ferme de viandes surgelées et de produits apicoles.
Visite du troupeau et des ruches avec dégustation de miel.
Sur réservation.
Le bourg Saint-Christophe-d’Allier 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 51 78 94 lafermedesvallands@gmail.com
English :
Breeding of Highlands Cattle.
Direct farm sales of frozen meats and beekeeping products.
Visit the herd and hives with honey tasting.
Reservations required.
