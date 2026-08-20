Visite de gariottes, Chemin de randonnée PR1, Loze

Informations pratiques

Visite de gariottes Dimanche 20 septembre, 10h00 Chemin de randonnée PR1 Tarn-et-Garonne

Merci de respecter le lieu (terrain privé). Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir de belles gariottes, exceptionnellement ouvertes à la visite pour la première fois, au fil d’une agréable promenade le long d’un chemin bordé de grands murs en pierres sèches.

Chemin de randonnée PR1 82160 Loze Loze 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 0672493296 Découvrez, pour la première fois, des gariottes typiques de la région, exceptionnellement accessibles au public sur un terrain privé. Cette promenade le long d’un chemin bordé de murs en pierre sèche vous invite à découvrir ces petits abris en pierre, emblématiques du patrimoine rural local. Rendez-vous devant l’église de Loze

Venez découvrir de belles gariottes, exceptionnellement ouvertes à la visite pour la première fois, au fil d’une agréable promenade le long d’un chemin bordé de grands murs en pierre sèche.

©André Bichet