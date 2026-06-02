Visite de Gascogne Papier 13h20 Office de tourisme de Mimizan Mimizan

Mimizan

Visite de Gascogne Papier 13h20

Office de tourisme de Mimizan 38 Avenue Maurice Martin Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 13:20:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

LA FABRICATION DE LA PÂTE A PAPIER

GASCOGNE PAPIER, leader mondial de la fabrication du papier kraft, vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir la fabrication du papier kraft naturel mono-matériaux biodégradable, recyclable, non blanchie. La visite s’effectue en bus et vous découvrirez toutes les étapes de la transformation du billon au papier. Visite commentée par un salarié de l’usine.

Lieu/heure de RDV Office de Tourisme de Mimizan à 13h20 départ du bus à 13h45

Durée 2h30

Tarif:9,50 €/pers.

Age minimum 15 ans

Effectif mini/maxi de 15 à 32 pers

Obligatoire:

Pièce d’identité (pas de photocopie)

Chaussures fermées, pantalon + manches longues.

Bonne condition physique car variations de températures dans l’usine et des escaliers industriels ajourés à franchir.

Réservation obligatoire: https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Tous les participants doivent être inscrits. .

Office de tourisme de Mimizan 38 Avenue Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite de Gascogne Papier 13h20

L’événement Visite de Gascogne Papier 13h20 Mimizan a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Mimizan