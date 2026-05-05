Visite de la base archéologique du château de Brie-Comte-Robert, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Visite de la base archéologique du château de Brie-Comte-Robert Dimanche 14 juin, 11h00, 14h30 Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Participez à une visite exceptionnelle de la base archéologique du château de Brie-Comte-Robert.

Durant plus de 40ans, l’association les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert a retrouvé plus de 30 000 objets lors des fouilles du château.

Venez voir comment ils sont conservés, stabilisés et stockés dans la base archéologique !

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Les Amis du Vieux Château ont, depuis 1982, la charge de la mise en valeur des résultats des recherches archéologiques. L’exposition permanente est un des outils de communication vers les publics des découvertes des fouilles et des recherches historiques. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Participez à une visite exceptionnelle de la base archéologique du château de Brie-Comte-Robert.

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