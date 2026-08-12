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Visite de la bastide | Musée Léonie-Gardeau Place de la libération Villefranche-de-Lonchat

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la libération · Villefranche-de-Lonchat

Visite de la bastide | Musée Léonie-Gardeau Place de la libération Villefranche-de-Lonchat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de la libération
Adresse
Musée Léonie-Gardeau
Ville
24610 Villefranche-de-Lonchat
Département
Dordogne
Tarif

Villefranche-de-Lonchat

Visite de la bastide | Musée Léonie-Gardeau

Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Le Muséée Léonie-Gardeau vous propose une découverte de la bastide de Villefranche-de-Lonchat!

Sur réversation, 3€ par personne (gratuit pour les -12 ans).   .

Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89 

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English : Visite de la bastide | Musée Léonie-Gardeau

L’événement Visite de la bastide | Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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