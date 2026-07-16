Visite de la Batterie de l’Éperon, Batterie de l’Eperon, Frouard

Informations pratiques

Visite de la Batterie de l’Éperon 19 et 20 septembre Batterie de l’Eperon Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 ou https://www.batteriedeleperon.fr. Tarif : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Batterie de l’Eperon fait partie du rideau défensif de fortifications construit sur toute la frontière Est après la défaite de 1871. Elle regroupe en un même lieu un grand nombre d’équipements spécifiques du système Séré de Rivière avec notamment la dernière tourelle de 155L à éclipse et sa casemate de 155L reconstruite ! Venez découvrir l’organisation interne d’un ouvrage souterrain aux galeries interminables à travers une visite guidée et des guides en uniforme d’époque.

La Batterie de l’Eperon abrite un atelier pour ouvrier du fer : ce lieu surprenant sera animé le temps des journées du patrimoine pour montrer aux curieux l’art de la forge, une immersion au cœur du XIXe siècle, à la découverte des sons et des odeurs de la forge.

Batterie de l’Eperon Rue de la Paix, 54390 Frouard Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 49 26 07 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/batterie-de-l-eperon-a-frouard Après la défaite de la guerre de 1870 et le traité de Francfort du 10 mai 1871, la France se dote d’un nouveau système de défense : la ligne Séré de Rivières. C’est ainsi qu’en 1879, Frouard est équipé d’un ensemble fortifié comprenant le fort de Frouard et la batterie de l’Éperon. Cette dernière protège l’accès vers Toul et assure la défense des nœuds de communication, ainsi que celle de Nancy.

Édifiée entre 1879 et 1883, la batterie présente une forme triangulaire originale et couvre une surface de 25 000 m². Sa façade de gorge est dite pseudo-bastionnée et l’ensemble est entouré d’un fossé étroit. On y trouve deux remarquables casemates Mougin, ainsi que le dernier exemplaire en France, parmi les cinq construits en 1890, d’une tourelle à éclipse Galopin destinée à deux canons de 155L de Bange. Au bout de la rue de la Paix – cités Bellevue – Frouard – accès par Champigneulles – itinéraire fléché.

La Batterie de l’Eperon fait partie du rideau défensif de fortifications construit sur toute la frontière Est après la défaite de 1871. Elle regroupe en un même lieu un grand nombre d’équipements du…

©Batterie de l’éperon