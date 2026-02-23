Visite de la bibliothèque du Château Fort Musée Pyrénéen LOURDES Lourdes

Visite de la bibliothèque du Château Fort Musée Pyrénéen

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Une visite inédite de la bibliothèque du Château Fort dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.

La bibliothèque du Château fort Musée pyrénéen ouvre exceptionnellement ses portes pour la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, une sélection d’ouvrages d’autrices sera présentée. Nous proposons un voyage historique et littéraire, du XVIIe au XXe siècle, avec romans,

récits d’excursion, essais ou encore poésies pastorales.

Pour certaines de ces femmes, l’écriture a été aussi un moyen de militer pour le maintien de la culture et de la langue occitane. Comment usent-elles des mots, des idées, des possibilités éditoriales pour conserver les traditions ? Un détour par l’œuvre de Philadelphe de Gerde constituera un exemple concret…au féminin.

Entrée gratuite dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Réservation obligatoire au 05 62 42 37 37

.

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An original visit to the Château Fort library as part of International Women’s Rights Day.

The library of the Château Fort ? Musée pyrénéen is opening its doors for International Women’s Rights Day. On this occasion, a selection of works by women authors will be presented. We propose a historical and literary journey, from the 17th to the 20th century, with novels,

essays and pastoral poetry.

For some of these women, writing was also a means of campaigning for the preservation of Occitan culture and language. How do they use words, ideas and publishing opportunities to preserve traditions? A detour through the work of Philadelphe de Gerde will provide a concrete example…for women.

Free admission as part of International Women’s Rights Day.

Reservations required on 05 62 42 37 37

L’événement Visite de la bibliothèque du Château Fort Musée Pyrénéen Lourdes a été mis à jour le 2026-02-23 par OT de Lourdes|CDT65