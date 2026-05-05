Visite de la brasserie Bakpaker Saint-Saëns
Visite de la brasserie Bakpaker Saint-Saëns lundi 1 juin 2026.
Saint-Saëns
Visite de la brasserie Bakpaker
ZI Aulnaies Saint-Saëns Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 17:00:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Animation dans le cadre du programme Balades et Visites en Bray-Eawy . Labellisée Agriculture Biologique la brasserie Bakpaker vous ouvre ses portes pour une visite, afin de vous présenter son savoir-faire dans la réalisation de ses différentes bières aux arômes délicatement sélectionnés. .
ZI Aulnaies Saint-Saëns 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 22 96 tourisme@brayeawy.fr
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English : Visite de la brasserie Bakpaker
L’événement Visite de la brasserie Bakpaker Saint-Saëns a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Bray Eawy
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