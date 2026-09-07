Visite de la Brasserie Galibot, Brasserie Galibot, Spicheren
samedi 19 septembre 2026 · Brasserie Galibot · Spicheren
Informations pratiques
Visite de la Brasserie Galibot Samedi 19 septembre, 16h00 Brasserie Galibot Moselle
limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Partez à la découverte des installations de la Brasserie Galibot, de ses secrets de brassage en vous laissant guider entre les cuves et fermenteurs. A la fin de la visite, vous pourrez accéder à la Taproom pour vous désaltérer si le cœur vous en dit.
Brasserie Galibot 5 rue jules-verne, 57600 Forbach Spicheren 57350 Moselle Grand Est
Partez à la découverte des installations de la Brasserie Galibot, de ses secrets de brassage en vous laissant guider entre les cuves et fermenteurs. A la fin de la visite, vous pourrez accéder à la…
©brasseriegalibot
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