Visite de la Brasserie Galibot, Brasserie Galibot, Spicheren

Informations pratiques

Visite de la Brasserie Galibot Samedi 19 septembre, 16h00 Brasserie Galibot Moselle

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Partez à la découverte des installations de la Brasserie Galibot, de ses secrets de brassage en vous laissant guider entre les cuves et fermenteurs. A la fin de la visite, vous pourrez accéder à la Taproom pour vous désaltérer si le cœur vous en dit.

Brasserie Galibot 5 rue jules-verne, 57600 Forbach Spicheren 57350 Moselle Grand Est

Partez à la découverte des installations de la Brasserie Galibot, de ses secrets de brassage en vous laissant guider entre les cuves et fermenteurs. A la fin de la visite, vous pourrez accéder à la…

©brasseriegalibot