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Visite de la Brasserie Galibot, Brasserie Galibot, Spicheren

samedi 19 septembre 2026 · Brasserie Galibot · Spicheren

Visite de la Brasserie Galibot, Brasserie Galibot, Spicheren

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Brasserie Galibot
Adresse
5 rue jules-verne, 57600 Forbach
Ville
57350 Spicheren
Département
Moselle
Tarif
limité à 25 personnes

Visite de la Brasserie Galibot Samedi 19 septembre, 16h00 Brasserie Galibot Moselle

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Partez à la découverte des installations de la Brasserie Galibot, de ses secrets de brassage en vous laissant guider entre les cuves et fermenteurs. A la fin de la visite, vous pourrez accéder à la Taproom pour vous désaltérer si le cœur vous en dit.

Brasserie Galibot 5 rue jules-verne, 57600 Forbach Spicheren 57350 Moselle Grand Est
Partez à la découverte des installations de la Brasserie Galibot, de ses secrets de brassage en vous laissant guider entre les cuves et fermenteurs. A la fin de la visite, vous pourrez accéder à la…

©brasseriegalibot

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