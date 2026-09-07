Visite des Hauteurs de Spicheren, Hauteurs de spicheren, Spicheren

Informations pratiques

Visite des Hauteurs de Spicheren Dimanche 20 septembre, 14h00 Hauteurs de spicheren Moselle

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

« De la guerre à la paix ».

Partez à la découverte du site historique des Hauteurs de Spicheren. Des nombreuses stèles retraçant les combats de 1870 au char américain symbolisant la 2ème guerre mondiale, revivez l’histoire si particulière de ce site atypique.

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme du pays de forbach

Hauteurs de spicheren rue des hauteurs, 57350 Spicheren Spicheren 57350 Moselle Grand Est

« De la guerre à la paix » Partez à la découverte du site historique des Hauteurs de Spicheren. Des nombreuses stèles retraçant les combats de 1870 au char américain symbolisant la 2ème guerre revivez …

©officedetourismedupaysdeforbach