Visite de la Brasserie Plijadur Brasserie Plijadur Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Visite de la Brasserie Plijadur

Brasserie Plijadur 5 rue du Pont Dinou Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Installée à Pouldavid, dans les anciens locaux de l’usine Guellec, la brasserie douarneniste produit 4 styles de bières la Plij (bière blonde), a Pikez (bière ambrée), la Dirollet (bière IPA) et la Splamb (bière blanche). Il est important de faire découvrir notre métier, nos locaux ainsi que les différentes techniques de production de la bière, du concassage du malt jusqu’au décapsulage de la bière. .

Brasserie Plijadur 5 rue du Pont Dinou Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 64 94 81 26

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English :

L’événement Visite de la Brasserie Plijadur Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ