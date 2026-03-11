Visite de la brasserie Rosny Beer Z.A Larrigan Seignosse

Visite de la brasserie Rosny Beer

Les bières artisanales de Rosny Beer sont produites dans le respect des traditions brassicoles, mais avec ce qu’il faut d’irrévérence. Loin des standards industriels, elles ont chacune leur caractère. Visite suivie d’une dégustation.

Visite, suivie d’une dégustation, de cette brasserie installée à Seignosse depuis septembre 2015.

Horaires le mardi de 11h à 12h.

Tarif 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Lieu Brasserie Rosny Beer (705 avenue de Larrigan, Seignosse)

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Z.A Larrigan 705 avenue de Larrigan Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : Visite de la brasserie Rosny Beer

Rosny Beer’s craft beers are produced in the respect of brewing traditions, but with a touch of irreverence. Far from the industrial standards, they each have their own character. Visit followed by a tasting.

