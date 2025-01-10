Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa Seignosse Landes
Partez à la découverte de Seignosse à vélo, avec Vira & Vasa.
Du village jusqu’à l’océan, vous en apprendrez plus sur le passé de Seignosse, ses paysages et ses secrets.
Un itinéraire à faire en famille, en autonomie, 7J/7 et à vélo !
Activité de 8km pour environ 3h de balade.
English : Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa
Discover Seignosse by bike, with Vira & Vasa.
From the village to the ocean, you’ll learn more about Seignosse’s past, its landscapes and its secrets.
An itinerary for the whole family, on your own, 7 days a week, by bike!
An 8km activity, lasting around 3 hours.
Deutsch : Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa
Entdecken Sie Seignosse mit dem Fahrrad, mit Vira & Vasa.
Vom Dorf bis zum Ozean erfahren Sie mehr über die Vergangenheit von Seignosse, seine Landschaften und seine Geheimnisse.
Eine Route für die ganze Familie, selbstständig, 7 Tage die Woche und mit dem Fahrrad!
Aktivität von 8 km für ca. 3 Stunden Fahrt.
Italiano :
Scoprite Seignosse in bicicletta con Vira & Vasa.
Dal villaggio all’oceano, scoprirete il passato di Seignosse, i suoi paesaggi e i suoi segreti.
Un itinerario per tutta la famiglia, in autonomia, 7 giorni su 7 e in bicicletta!
Un percorso di 8 km della durata di circa 3 ore.
Español : Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa
Descubra Seignosse en bicicleta con Vira & Vasa.
Del pueblo al océano, conocerá mejor el pasado de Seignosse, sus paisajes y sus secretos.
Un itinerario para toda la familia, a su aire, los 7 días de la semana y en bicicleta
Un recorrido de 8 km de unas 3 horas de duración.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine