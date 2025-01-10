Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa Seignosse Landes

Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa Seignosse Landes vendredi 1 août 2025.

Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa

Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa 1998 avenue Charles de Gaulle 40510 Seignosse Landes Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte de Seignosse à vélo, avec Vira & Vasa.

Du village jusqu’à l’océan, vous en apprendrez plus sur le passé de Seignosse, ses paysages et ses secrets.

Un itinéraire à faire en famille, en autonomie, 7J/7 et à vélo !

Activité de 8km pour environ 3h de balade.

English : Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa

Discover Seignosse by bike, with Vira & Vasa.

From the village to the ocean, you’ll learn more about Seignosse’s past, its landscapes and its secrets.

An itinerary for the whole family, on your own, 7 days a week, by bike!

An 8km activity, lasting around 3 hours.

Deutsch : Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa

Entdecken Sie Seignosse mit dem Fahrrad, mit Vira & Vasa.

Vom Dorf bis zum Ozean erfahren Sie mehr über die Vergangenheit von Seignosse, seine Landschaften und seine Geheimnisse.

Eine Route für die ganze Familie, selbstständig, 7 Tage die Woche und mit dem Fahrrad!

Aktivität von 8 km für ca. 3 Stunden Fahrt.

Italiano :

Scoprite Seignosse in bicicletta con Vira & Vasa.

Dal villaggio all’oceano, scoprirete il passato di Seignosse, i suoi paesaggi e i suoi segreti.

Un itinerario per tutta la famiglia, in autonomia, 7 giorni su 7 e in bicicletta!

Un percorso di 8 km della durata di circa 3 ore.

Español : Chasse aux trésors à vélo avec Vira & Vasa

Descubra Seignosse en bicicleta con Vira & Vasa.

Del pueblo al océano, conocerá mejor el pasado de Seignosse, sus paisajes y sus secretos.

Un itinerario para toda la familia, a su aire, los 7 días de la semana y en bicicleta

Un recorrido de 8 km de unas 3 horas de duración.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine