American Crazy Week

Parking du Penon Seignosse Landes

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

2026-05-08

Un week-end pour les passionnés de voitures américaines expos voitures, motos, concerts, animations, stands, buvette & restauration.

Cette année 3 jours de rencontre et de partage sur un air de côte californienne au son du V8 et du rock ‘n’ roll.

La 14e édition de l’American Crazy Week aura lieu du 8 au 10 mai 2026 à Seignosse Océan sur le parking du Penon Nord.

Suivez l’actualité de l’évènement sur Facebook 14 em American Crazy Week 2026. .

Parking du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 55 93 04

English : American Crazy Week

A weekend for American car enthusiasts: car and motorcycle shows, concerts, entertainment, stands, refreshments and catering.

This year, 3 days of meeting and sharing on a Californian coast to the sound of V8 and rock ‘n’ roll.

L'événement American Crazy Week Seignosse a été mis à jour le 2026-03-05