Concert Deux frères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse
Concert Deux frères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse samedi 16 mai 2026.
Seignosse
Concert Deux frères
ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert
Le samedi 16 mai à 15h au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.
Dans le cadre de l’exposition hommage à Bernard Ponty, peintre et écrivain, cousin de Serge Labégorre Deux frères du 15 mai au 5 juin 2026.
Concert classique avec la violoniste Pascale Meley, de l’Orchestre national de Paris, et la pianiste Jeanne-Marie Ponty Fourel, Professeur au Conservatoire de Montreuil.
Pascale Meley et Jean-Marie Ponty Fourrel, nièces de Bernard Ponty, interprèteront
– JS Bach Sonate n° 3 BWV 1016
– Clara Schumann Drei Romanzen op 22
– Robert Schumann Drei Romanzen op 94
– Claude Debussy Sonate
20 € l’entrée RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Inscription auprès de Sophie Labégorre contact@fondslabegorre.com ; 06 45 34 94 89. .
ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 94 89
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English : Concert Deux frères
L’événement Concert Deux frères Seignosse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Seignosse
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