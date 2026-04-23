Concert Deux frères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse

Seignosse

Concert Deux frères

ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concert

Le samedi 16 mai à 15h au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.

Dans le cadre de l’exposition hommage à Bernard Ponty, peintre et écrivain, cousin de Serge Labégorre Deux frères du 15 mai au 5 juin 2026.

Concert classique avec la violoniste Pascale Meley, de l’Orchestre national de Paris, et la pianiste Jeanne-Marie Ponty Fourel, Professeur au Conservatoire de Montreuil.

Pascale Meley et Jean-Marie Ponty Fourrel, nièces de Bernard Ponty, interprèteront

– JS Bach Sonate n° 3 BWV 1016

– Clara Schumann Drei Romanzen op 22

– Robert Schumann Drei Romanzen op 94

– Claude Debussy Sonate

20 € l’entrée RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Inscription auprès de Sophie Labégorre contact@fondslabegorre.com ; 06 45 34 94 89. .

ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 94 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Deux frères

L’événement Concert Deux frères Seignosse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Seignosse