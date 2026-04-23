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Concert Deux frères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse

Concert Deux frères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse

Concert Deux frères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse samedi 16 mai 2026.

Lieu : ZA Laubian 2 impasse de la Lande

Adresse : Fonds Labégorre

Ville : 40510 Seignosse

Département : Landes

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Seignosse

Concert Deux frères

ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Concert
Le samedi 16 mai à 15h au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.

Dans le cadre de l’exposition hommage à Bernard Ponty, peintre et écrivain, cousin de Serge Labégorre Deux frères du 15 mai au 5 juin 2026.

Concert classique avec la violoniste Pascale Meley, de l’Orchestre national de Paris, et la pianiste Jeanne-Marie Ponty Fourel, Professeur au Conservatoire de Montreuil.
Pascale Meley et Jean-Marie Ponty Fourrel, nièces de Bernard Ponty, interprèteront
– JS Bach Sonate n° 3 BWV 1016
– Clara Schumann Drei Romanzen op 22
– Robert Schumann Drei Romanzen op 94
– Claude Debussy Sonate

20 € l’entrée RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Inscription auprès de Sophie Labégorre contact@fondslabegorre.com ; 06 45 34 94 89.   .

ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 94 89 

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English : Concert Deux frères

L’événement Concert Deux frères Seignosse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Seignosse

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